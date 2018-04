'Ontevreden ouders overwegen gerechtelijke stappen na schoolloting'

Een groep ouders van kinderen die vorige week bij de loting een middelbare school buiten hun top 5 kregen toegewezen, laten het er niet bij zitten. Zij beraden zich op vervolgstappen.

99 procent van de kinderen werd op een school uit hun top 5 geplaatst, zo bleek uit de loting vorige week. Toekomstige leerlingen moeten een lijst opstellen van 12 scholen waar ze zich zouden willen inschrijven.

De 1 procent-groep

Ouders van 17 kinderen, die zichzelf de 1 procent-groep noemen, schatten volgens Het Parool in wat de kansen zijn om een advocaat op hun zaak te zetten. Het is voor teleurgestelde leerlingen mogelijk een andere school te kiezen maar dat geldt alleen voor scholen die nog plekken over hebben.

De krant sprak met een aanstaande brugklasser die als enige in de hele stad zijn nummer 12 toebedeeld kreeg. 'Toen ze zeiden dat het echt zo was, werd ik even helemaal gek.'

Systeem veranderd

De loting en zogenaamde matching van scholieren en middelbare scholen in de stad werd dit jaar voor de vierde keer uitgevoerd. Maar de samenwerking van de schoolbesturen voortgezet onderwijs (OSVO) deed meer aanpassingen dit jaar.

Er waren meer getuigen bij de loting en matching en het systeem van de reservelijsten werd licht veranderd. In eerdere jaren was er veel kritiek op OSVO zelf en op het systeem van de loting. Zo werden uitgelote kinderen alsnog op hun voorkeursschool geplaatst, nadat hun ouders naar de rechter stapten.

