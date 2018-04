Peter R. de Vries wil schoenen niet uitdoen en vertrekt

Peter R. de Vries is boos vertrokken bij de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp. Daar kwam hij vanochtend aan om te getuigen in het Holleeder-proces. Toen hem werd gevraagd zijn schoenen uit te trekken, reed hij boos weg om een uur later weer terug te keren..

Iedere bezoeker van De Bunker moet zijn schoenen en jas uittrekken en vervolgens door een detectiepoortje. 'Ik ga me niet uitkleden', zei hij. De misdaadjournalist reed vervolgens weg in zijn auto. Ook was hij boos over het feit dat hij niet onder de rechtbank mocht parkeren.

De Vries noemt het onwelwillendheid, zegt Telegraafverslaggeefster Saskia Belleman. 'Ik ben ook een bedreigde getuige. daarom vroeg ik of er een mogelijkheid was om onder de bunker te parkeren, maar die was er dus niet.'

De Vries zegt dat hij volkomen bereid was om te getuigen vandaag. ,,Ik was er keurig op tijd, heb alles bij de controle in een bakje gedaan. Toen de scanner bleef piepen, moesten ook mijn schoenen uit. Kom op mensen, ik kom getuigen. Ik ben niet een of andere onderwereldfiguur" — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) April 9, 2018

Het was de bedoeling dat hij vandaag en ook aanstaande donderdag zijn verhaal komt doen over Willem Holleeder. De rechtbank beraadt zich of ze De Vries willen dwingen te komen door middel van een bevel medebrenging.

Holleeder staat terecht voor zijn aandeel in de moordaanslagen op Cor van Hout (2003), vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).