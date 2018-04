Mogelijk zoutzuur gebruikt bij ruzie in Nieuw-West

Bij een ruzie tussen een man en een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk zoutzuur gebruikt.

Een van hen is daarna behandeld in het OLVG West en de ander in het Slotervaartziekenhuis. De spoedeisende hulp van beide ziekenhuizen moest worden gesloten, mede omdat agenten en verplegers last van hun ogen en luchtwegen hadden gekregen.

Welke bijtende stof er is gebruikt is nog niet helemaal zeker, maar de politie 'houdt rekening met zoutzuur'. Het ging volgens een woordvoerder om een 'incident in de relationele sfeer'.

Over de verwondingen van de twee is niets bekend. Ze konden het ziekenhuis wel verlaten, maar zijn aangehouden. Zowel de man als de vrouw zitten nu in een politiecel.