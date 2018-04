Arrestatieteam haalt man uit woning in Kolenkitbuurt

Een arrestatieteam van de politie heeft vanmorgen een man aangehouden in de Lauernessestraat in de Kolenkitbuurt.

De man is rond 8.00 uur uit een woning gehaald. Hij is daarna geblinddoekt afgevoerd in een auto van het arrestatieteam. Rechercheurs hebben de woning daarna lange tijd doorzocht. Ook is er een scooter in beslag genomen.

De politie bevestigt dat er een aanhouding heeft plaatsgevonden. De man is opgepakt vanwege een onderzoek van de landelijke recherche, om welk onderzoek het gaat is nog onduidelijk.

Een arrestatieteam mag bij vooraf geplande aanhoudingen doorgaans alleen ingezet worden bij vuurwapengevaarlijke verdachten.