Traumahelikopter landt in Stadionbuurt na ernstig ongeluk met vrachtwagen

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de Amstelveenseweg is rond 11.30 uur iemand zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer wordt gereanimeerd. Het gaat waarschijnlijk om een fietser of voetganger. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.

Een traumahelikopter is op Sportpark De Schinkel geland, waarna de artsen per politieauto naar de plek van het ongeluk zijn gebracht. Er zijn daarnaast ook meerdere ambulances, brandweerwagens en politieauto's opgeroepen.