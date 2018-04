Overval op tabakszaak in Overtoomse Sluis

Een tabakszaak aan de Rhijnvis Feithstraat in Overtoomse Sluis is rond 11.00 uur overvallen.

De overvaller is nog voortvluchtig. De politie heeft zijn signalement via Burgernet verspreid. Het gaat om een lichtgetinte man die 1.65 meter lang is. Hij draagt een witte helm, een pet daaronder en vingerloze handschoenen.

De man is op een zwarte scooter weggereden. Wie hem ziet wordt gevraagd 112 te bellen.