Bouw drijvende woonwijk Buiksloterham komende maand van start

Dertig woonboten voor 46 huishoudens komen er te liggen in het Johan van Hasseltkanaal in Noord. Na jaren van plannen gaat de bouw van het project 'Schoonschip' nu echt beginnen.

Een lange steiger met daaraan allemaal bijzondere woonarken, dat is droom van de 105 toekomstige bewoners van het bouwproject. Die droom lijkt nu echt werkelijkheid te worden, komenden maand wordt namelijk begonnen met de bouw van de steiger en ook de betonnen bakken, waarop de arken komen te staan, zijn al in productie genomen.

Groene daken en scheiding afvalwater

Met 500 zonnepanelen, 30 warmtepompen en geen gasverbruik moet de drijvende wijk de meest duurzame van Europa worden, aldus de projectsite. Ook krijgen alle woonboten een (gedeeltelijk) groen dak en wordt gebruikt wc-water op termijn afgevoerd naar een bioraffinaderij.

De plannen voor de wijk ontstonden al in 2008. Aan het eind van het jaar moeten de eerste woonarken in het Johan van Hasseltkanaal liggen. In de lente van 2019 moet de wijk helemaal klaar zijn.