Slachtoffer dodelijke woningbrand Noord is 78-jarige vrouw

Het slachtoffer van de woningbrand gistermiddag in de Maanstraat in Noord is een vrouw van 78 jaar oud.

Dat meldt de politie. De recherche en brandweer hebben gistermiddag onderzoek gedaan in de woning. De brand lijkt te zijn ontstaan door een noodlottig ongeval. 'Er heeft iets vlam gevat', aldus een politiewoordvoerder.

De eerste melding van de brand kwam gisteren rond 13.30 uur binnen. Voor de hulpverlening werd ook een traumahelikopter opgeroepen, deze landde op het veld naast het Pierenbad Noord.