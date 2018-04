Man overleden na ongeluk met vrachtwagen in Zuid

Het slachtoffer van een ongeluk met een vrachtwagen in Zuid, is aan zijn verwondingen overleden, dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde in een zijstraat van de Amstelveenseweg.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren wordt nu onderzocht. Het slachtoffer, vermoedelijk een voetganger, werd nog op straat gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De traumahelikopter werd ingezet om eerste hulp te verlenen en landde bij Sportpark De Schinkel. Het heliplatform van de het VUmc is momenteel in onderhoud. Daarom is de traumahelikopter voorlopig gestationeerd in het Westelijk Havengebied.