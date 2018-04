Amsterdamse jazz-legende Boy Edgar krijgt postuum Yad Vashem onderscheiding

38 jaar na zijn dood wordt Amsterdammer Boy Edgar door Israël geëerd voor zijn verzetsrol in de Tweede Wereldoorlog. De jazzmuzikant en huisarts krijgt morgen postuum een Yad Vashem onderscheiding.

Samen met zijn toenmalige joodse vrouw, Mia Frenk, hielp hij ten minste vijf joodse kinderen onderduiken. Specifiek krijgt hij de prijs voor zijn hulp aan Marion Kaufmann, een Duits meisje dat naar Amsterdam vluchtte na de Kristallnacht. Het meisje kon een half jaar bij het gezin blijven en Mia bleekte het haar van Marion eens in de zes weken.

Ontsnappen uit Hollandsche Schouwburg

Toen het meisje toch opgepakt werd en in de Hollandsche Schouwburg werd vastgehouden, kochten Boy en Mia een Duitse soldaat om, die haar liet ontsnappen. 'Mia bracht haar naar het treinstation en Boy vergezelde Marion tijdens de rit naar Nijmegen', schrijft de Ambassade van Israël in een persbericht. Het meisje verbleef de rest van de oorlog bij een ouder echtpaar. Dat echtpaar had Boy Edgar leren kennen toen hij hun ernstig zieke zoon behandelde. Het echtpaar, Joannes Petrus en Catharina Beelen-Van Duijnhoven, krijgen de onderscheiding ook.

Boy Edgar werd in 1915 in Amsterdam geboren. Met zijn Boy's Big Band was hij regelmatig op tv te zien. Daarnaast was Boy Edgar huisarts in Duivendrecht en in de Bijlmer. Hij overleed in 1980, ook in Amsterdam. De belangrijkste jazz-prijs van Nederland werd in dat jaar naar hem hernoemd.

De Yad Vashem wordt uitgereikt aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog één of meer Joden voor deportatie hebben behoed.