Zes varianten voor een nieuwe Javabrug over het IJ

Er valt wat te kiezen straks wat betreft de Javabrug over het IJ. Er zijn maar liefst zes varianten voor de nieuwe brug voor fietsers en voetgangers. En Amsterdammers mogen straks kiezen welke variant het gaat worden.

Er zijn een hoop verschillen in ligging, aanloop en aanlandplek bij de zes varianten. De ontwerpen zijn vanaf 19 april online te zien op de site van de gemeente. Nu is er dus nog niet bekend hoe de ontwerpen er uit zien. Op 23 april kunnen mensen vervolgens online aangeven welke variant ze het liefst zien. Dit gaat via een vragenlijst.

Op die 23e is er in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst over de te bouwen brug. Op dinsdag 24 april is er een bijnkomst in de Kromhouthal in Noord. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

In juli van vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de Sprong over het IJ in de vorm van de Javabrug. Uiteindelijk zal de gemeenteraad na de zomer van 2019 beslissen waar de brug precies komt. Het project gaat zo'n honderd miljoen euro kosten. Het is de bedoeling dat de brug in 2025 af is.