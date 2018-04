Dronken piloot vlak voor vertrek vlucht uit vliegtuig gehaald

Een piloot die iets te diep in het glaasje had gekeken is vlak voor het vertrek van zijn vlucht vanaf Schiphol door de politie uit het vliegtuig geplukt.

De 35-jarige piloot van een buitenlandse maatschappij was rond 10.00 uur vanochtend aan boord gegaan van zijn kist. Bij een blaastest bleek dat hij 0,9 promille alcohol in zijn bloed had. Dat zijn ongeveer vier glazen. Voor vliegtuigpersoneel is 0,2 promille toegestaan. Tien uur voor een vlucht mag luchtvaartpersoneel sowieso niet drinken.

Er vinden regelmatig controles plaats op alcohol door het Luchtvaarttoezicht.