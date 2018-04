Ymere voorkomt nieuwe kraakpoging We Are Here

We Are Here, de groep uitgeprocedeerde asielzoekers en activisten, heeft opnieuw geprobeerd om woningen te bezetten in Oost. Na enig duw en trekwerk is dit uiteindelijk door eigenaar Ymere voorkomen.

Medewerkers van de woningbouwcorporatie waren op de locatie aan de Stephensonstraat om de twee panden klaar te maken voor nieuwe tijdelijke huurders. Vervolgens ontstond er een ruzie tussen de krakers en medewerkers over of de woningen al gekraakt waren of niet.

De krakers zeggen tegen AT5 dat ze de woningen vorige week al hebben gekraakt en dat Ymere illegaal naar binnen is gekomen. Daarom zou de politie zijn gebeld. Het gaat om de woningen op Stephensonstraat 1 en 3, opvallend is dat deze woningen niet op de brief die de krakers hebben gehad staan, maar nummer 13 staat er wel op.

Vorige week werden er in de naastgelegen Rudolf Dieselstraat al 22 woningen en een bedrijfsruimte gekraakt. De woningen zijn eigendom van Ymere en zouden tot de sloop na de zomer voor ongeveer tweehonderd euro per maand worden verhuurd. We Are Here hield zaterdag nog een buurtfeest om omwonenden beter te leren kennen.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de woningen over acht weken ontruimd worden. Ymere wilde een spoedontruiming, maar dat kon volgens het OM niet omdat de openbare orde niet in gevaar was.

