Ten Hag tikt Kluivert en De Ligt op vingers na Barcelona-tripje

Ajax-trainer Erik ten Hag is niet te spreken over de korte vakantie van Justin Kluivert en Matthijs de Ligt. Zo'n anderhalve week geleden waren de twee samen op bezoek bij Patrick Kluivert.

Ten Hag is van mening dat de spelers na een duel van Oranje rust moeten pakken. 'Dat ga ik vanaf nu doen', zegt Justin Kluivert tegen De Telegraaf.

Toch is Kluivert het niet helemaal eens met zijn trainer. 'Barcelona was voor mij ook "rust", maar ik snap zijn punt wel, met vliegen en zo. Dat kost ook energie.' Maar nu geeft hij aan maar thuis te blijven op vrije dagen en echt rust te pakken. 'Als trainer had ik misschien wel hetzelfde gedacht.'

Kort na de oefenwedstrijd tegen Portugal namen De Ligt en Kluivert het vliegtuig naar de Catalaanse hoofdstad. Vader Patrick plaatste op Instagram een foto die een hoop stof deed opwaaien. De geruchten dat FC Barcelona sterke interesse zou hebben in De Ligt laaiden opnieuw op.