Atif werkt gewapende overvaller eigenhandig tabakszaak uit: 'Ik ben niet bang'

De eigenaar van een tabakszaak aan de Rhijnvis Feithstraat in Oud-West heeft vanmorgen eigenhandig een overvaller zijn zaak uitgewerkt. Ook al werd er gedreigd met een pistool; de ondernemer was niet bepaald onder de indruk. De overval is op beeld vastgelegd.

De overvaller wilde dat de eigenaar Atif de zwarte sporttas vulde met geld en sigaretten. De winkeleigenaar piekert er niet over en zegt dat de overvaller zijn buit zelf maar moest pakken. De overvaller heeft daar geen zin in, en eist op zijn beurt de telefoon van de winkeleigenaar.

'Ik zei, pak mijn telefoon maar, hij ligt daar', zegt Atif tegen AT5. 'Hij zei; ik ga schieten. Ik vroeg hem waarom, hij mocht pakken wat hij wilde. Ik ben niet bang, maar hij had wel een pistool. Dat maakte het een beetje moeilijk.'

De overvaller ging er uiteindelijk zonder buit op een scooter vandoor. 'Ik heb het kentekennummer doorgegeven aan de politie', vertelt Atif. Een paar maanden geleden werd er ook al ingebroken bij dezelfde zaak, die inbreker kon snel worden aangehouden.