Zware tegenvaller voor cafés: dure rookruimtes straks weer afgebroken

Duizenden euro's voor niets geïnvesteerd. Veel horeca-ondernemers in de stad voelen zich behoorlijk bij de neus genomen nu alle rookruimtes weer moeten verdwijnen. Binnen twee jaar moet alle rookruimtes weg zijn.

The Poolbar in de Voetboogstraat heeft al jaren een te grote rokersruimte. Volgens de wet voldoet deze niet aan de eisen, dus kreeg de bar een flinke boete. Barman Rijk Heemsbergen: 'Wij mogen als personeel hier niet binnenkomen. Een beetje lastig met zo'n grote ruimte. We wilden de volgende boete voor zijn en een kleinere ruimte bouwen.' En dat hebben ze gedaan. De kleinere ruimte was net af toen bekend werd dat alle rookruimtes waarschijnlijk moeten verdwijnen. 'Er is een hele hoop geld in gaan zitten om dit te bouwen. Iets van 5000 euro.' En nu waarschijnlijk voor niks geïnvesteerd.

Je zou denken dat de rokers op het terras kunnen gaan zitten, maar ook daar zijn veel regels voor. Zo is er in de winter überhaupt geen terras en is hij in de zomer maar open tot 00.00 uur. 'We hebben hier geen portier of iets, dus we hebben geen controle over wat er buiten gebeurt. Nu komen we buiten voor het terras, in de wintermaanden niet. Dus dan hebben we geen idee wat er buiten gebeurt.'

Clean Air Nederland heeft voor het verbod gezorgd. Ze streven naar een rookvrij Nederland. 'Wat voor ons heel principieel is, is dat wanneer je streeft naar een rokvrije samenlebning, dan kan je niet daarnaast een rookcultuur in stand houden. Wat we zien is dat als je roken faciliteert, dan legitimeer en stimuleer je het ook', zegt Tom Voeten, bestuursvoorzitter van Clean Air Nederland.

Het verbod is een kleine stap in de richting van een rookkvrij Nederland. De organisatie stelt dat het tijd wordt dat de horeca zijn verantwoordelijkheid neemt. 'Het idee is goed. Mensen van het roken afhalen. Je kan beter kijken hoe je dat doet dan een rookruimte te verbieden', meent barman Heemsbergen.

