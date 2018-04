Oorlogsverslaggever ziet 'junkie' in gracht vallen tijdens reddingspoging: 'Dit kan alleen in Amsterdam'

Een man is vanmiddag met zijn motor door een granieten reling van een brug bij het Alexanderplein in Oost gereden. Maar toen een man te hulp schoot, viel hij zelf in het water. Oorlogsverslaggever Olaf Koens zag het allemaal gebeuren.

De RTL-journalist is tijdelijk weer in Nederland, en fietste van de Plantage Middenlaan richting het Tropenmuseum toen hij een doffe klap hoorde. Dat bleek van een motorrijder die vlak daarvoor botste tegen de massieve brugleuning.

Eenmaal aangekomen zag Koens de brugleuning in gruzelementen en de man in het water liggen. 'Een junkie begon vervolgens te schreeuwen dat hij hem zou gaan redden, maar hij struikelde over de brokstukken. En hop, zo lazerde hij zelf ook het water in!', aldus Koens.

Paar uur in Amsterdam en er klapt gelijk een man bij het Tropenmuseum op z’n scooter de gracht in. Eerste ter plaatse: een junk die vervolgens zelf ook de gracht in valt. — Olaf Koens (@obk) April 9, 2018

'Ik heb veel gezien, maar dit kan alleen in Amsterdam' vertelt Koens lachend. Samen met andere omstanders heeft de journalist een menselijke ketting gemaakt, om zo de twee drenkelingen uit de gracht te vissen. Vanwege de steile helling hadden zij moeite om uit het water te komen.

Een andere omstander vertelt dat niet lang daarna een arts toevallig voorbij liep, die de motorrijder heeft nagekeken. Hij zou last hebben van zijn voet, maar kon er wel op staan. 'Ik denk niet dat hij gebroken is', zegt ze. Ook de redder zou het naar omstandigheden goed maken.