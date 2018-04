Kale en Kokkie zijn klaar met Ten Hag

Heel veel kansen, heel weinig doelpunten. Zo valt de wedstrijd tegen Heracles van gisteren het beste te omschrijven.

'Ik heb best een aardige wedstrijd gezien', zegt Kale. 'Weet je waarom je hem wint? Je had net zo goed een stoel in de goal kunnen zetten in plaats van Onana, want Heracles heeft niet één keer aangevallen in de tweede helft'.

Maar over de wedstrijd had het commentaar slechter gekund. Over trainer Ten Hag niet. 'Die man zet je club toch voor lul', zegt Kokkie. Ten Hag gaf gisteren opnieuw de voorkeur aan Siem de Jong, en dat deed de wedstrijd niet veel goeds. 'Ik zal wel weer een zeikerd zijn, maar het is geen Ajax-trainer'.

Opsluiten in de Jordaan

'Hij moet in elk geval een spoedcursus Nederland hebben', denkt Kale. 'Wil je hem twee maanden in de Jordaan opsluiten of zo?'

Alle grappen ten spijt, Kale en Kokkie zien het niet meer zitten. Want terwijl Ten Hag aanstaande zomer twee maanden zou integreren in de Jordaan, is de kans groot dat de ene na de andere speler van club wisselt.