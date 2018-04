'Te zelfredzame' daklozen tussen wal en schip: 'Altijd bezig met overleven'

Daklozen die door de gemeente als zelfredzaam worden beschouwd kunnen maar bij erg weinig plekken terecht voor hulp. Deze groep kampt in vergelijking met andere daklozen met relatief weinig problemen en krijgt daarom geen toegang tot de Maatschappelijke Opvang. Hoe zij zich zelf redden moeten zij zelf weten.

Fred de Klerk raakt in 2006 dakloos en probeerde sindsdien zelfstandig zijn weg terug te vinden in de maatschappij. Dit lukte hem niet en daarom klopte hij twee jaar geleden aan bij de gemeente voor hulp. 'Dat liep niet zo heel goed af. De gemeente die vond uiteindelijk dat ik te zelfredzaam was. En die zeiden: "Wij kunnen jou verder niet helpen, jij moet het gewoon zelf uitzoeken"', vertelt Fred.

Toetsing op zelfredzaamheid

Wie toegang wil krijgen tot de maatschappelijke opvang, wordt eerst bij de GGD getoetst op zelfredzaamheid. Mensen zonder drugs-, verslavings- of psychische problemen worden al snel geweigerd. Op jaarbasis wordt gemiddeld tweederde van alle aanvragen afgewezen. En net zoals De Klerk weer hulpeloos de straat op gestuurd. 'Het komt er eigenlijk op neer dat je gewoon 24 uur per dag, zeven dagen in de week bezig bent met overleven. Je bent altijd op zoek naar een plekje waar je een paar uurtjes ongestoord kan slapen, je wordt regematig lastiggevallen door handhaving omdat je niet buiten mag slapen maar opvang is er niet.'

'Overzichtelijke problematiek'

Bij MDHG, de belangenvereniging voor druggebruikers, hebben ze daarom steeds vaker te maken met deze groep daklozen ook al kampt deze groep niet met drugsproblemen. Directeur Dennis Lahey pleit dan ook voor snellere hulpverlening, juist aan deze groep: 'Nou het gaat vaak om mensen met een redelijk overzichtelijke problematiek voor een buitenstaander die weet waar je overal heen moet gaan. Dus als die mensen nou voldoende rust krijgen in de vorm van 's nachts binnen kunnen slapen en wat begeleiding in hoe pak je dat nou aan of waar moet je terecht? Ja, dan voorkom je dat mensen verder afglijden en helemaal door de bomen het bos niet meer zien.'

Betere hulp

De gemeente laat weten het ook belangrijk te vinden deze groep daklozen sneller te helpen. Er wordt dan ook momenteel gewerkt aan het beter organiseren van hulp voor deze groep. De gemeenteraard wordt hierover dit voorjaar nog geïnformeerd.