Reiziger over opstellen Bijleveld: Wij twijfelden maar KNVB gaf groen licht

De KNVB heeft Ajax groen licht gegeven voor het opstellen van Teun Bijleveld in de wedstrijd tegen NEC. Dat zegt Micheal Reiziger voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Den Bosch.

Blijkbaar was er al twijfel over het opstellen van Bijleveld, die later niet speelgerechtigd bleek vanwege de vijf gele kaarten die hij in één seizoen achter zijn naam moet schrijven. Volgens Reiziger is er telefonisch contact geweest tussen Jong Ajax en de voetbalbond, maar die laatste had geen bezwaar aangetekend. Sterker nog: de KNVB had bevestigd dat de middenvelder mocht spelen.

Later bleek dat Bijleveld toch niet had mogen voetballen. De coach van Jong Ajax kijkt nu aan tegen een rematch, waardoor NEC ineens weer meespeelt voor het kampioenschap in de Jupiler League.

'Het is jammer, maar dat maakt niet uit. We gaan de wedstrijd met een ander gevoel in dan we deden', zegt Reiziger, daarmee doelend op een grote motivatie onder de spelers. 'Er komt wat meer spanning bij kijken, en dat maakt het eigenlijk aantrekkelijker'.

