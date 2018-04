Woud aan gele borden op Kleine-Gartmanplantsoen: 'Het ziet er niet uit'

Een woud aan gele borden op het Kleine-Gartmanplantsoen. Het is de bedoeling dat ze fietsers duidelijk maken dat ze er vanaf 23 april niet meer kunnen staan.

De 56 borden waarschuwen dat de fietsen die er na 23 april nog staan volgens goed Amsterdams gebruik worden weggeknipt. 'Ik denk dat één of twee borden ook wel genoeg waren geweest', zegt een voorbijganger. Ook presentator Beau van Erven Dorens viel de op. 'Hoera! De Gele Bordjesbrigade heeft weer toegeslagen. Dit is geen verordering, dit is comedy', schrijft hij op Twitter.

De gemeente wordt juridisch gedwongen om zoveel borden neer te zetten. Als er fietsen moeten worden verwijderd bij de start van de werkzaamheden, dan kan het juridisch gezien als er letterlijk bij elk fietsenrek een bord staat.

Toch is het volgens sommigen nog niet duidelijk genoeg. 'Ik denk dat nog steeds heel veel mensen er overheen kijken. Ik niet, maar ik denk dat veel mensen in de ochtend denken van: "Nou, ik zet m'n fiets even neer".' En meerdere mensen hadden de borden toch over het hoofd gezien. 'Ik heb het absoluut niet gelezen. Maar het ziet er niet uit. Ik vind het belachelijk dat het nodig is zoveel borden.'

Mensen die na 23 april, ondanks het woud aan borden, toch hun fiets kwijt zijn, kunnen bij het Fietsendebot 10 kilometer verderop terecht.