Jong Ajax met ruime cijfers langs FC Den Bosch: 2-5

Jong Ajax heeft met ruime cijfers FC Den Bosch verslagen. Het werd 2-5 in De Vliert in Brabant.

Jort van der Sande opende de score voor de thuisploeg toen hij in de 16e minuut een assist van Kaars volgens het boekje afrondde. Maar het antwoord komt snel: in de 17e minuut staat het alweer 1-1. Uit een hoekschop kopte Dennis Johnsen voor Jong Ajax binnen. Vijf minuten later was het Cassierra die de Amsterdammers naar 1-2 helpt.

Met drie doelpunten in 25 minuten was de wedstrijd al vroeg opengebroken. Toen Jong Ajax de wedstrijd na de doelpuntenregen naar zich toe wilde trekken, missen een aantal kansen het doel. Vervolgens wist Den Bosch vlak voor rust de gelijkmaker binnen te schieten.

Debuut Ekkelenkamp

Jurgen Ekkelenkamp maakt in de tweede helft zijn debuut, en dat is al snel succesvol. In de 47ste minuut maakt hij de 2-3. Ook bij het daaropvolgende doelpunt speelt hij een rol, want Ekkelenkamp wordt in de zestien neergehaald door Vossebelt. De penalty die volgt wordt door Cassierra binnengeschoten.

De zege is compleet als Kaj Sierhuis de 2-5 binnen schiet. Met een ruime zege op zak kan Jong Ajax vol vertrouwen de herkansing tegen NEC spelen.