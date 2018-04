Koploper Fortuna Sittard speelt gelijk, kansen voor Jong Ajax in Jupiler League

Jong Ajax heeft - na een knotsgekke week in de Jupiler League - weer goede kansen om kampioen te worden. Nu koploper Fortuna Sittard met 1-1 gelijk heeft gespeeld tegen RKC Waalwijk, zal de winnaar van de herkansing Jong Ajax - NEC bovenaan staan in de tweede divisie.

De wedstrijd moet opnieuw gespeeld worden omdat de KNVB de administratie niet op orde had. Jong Ajax twijfelde namelijk over het opstellen van Teun Bijleveld, gezien diens grote aantal gele kaarten. Ajax deed telefonisch navraag bij de voetbalbond, die vertelde dat de opstelling van de middenvelder geen probleem was.

Dat was het wel. Bijleveld bleek niet speelgerechtigd, en dus moet het duel tegen NEC over worden gespeeld. Als Jong Ajax die wedstrijd weer weet te winnen, dan zou het met één punt verschil de Jupiler League aanvoeren.

