Politie zoekt getuigen van doodschieten kat in Geuzenveld

De politie is op zoek naar getuigen die hebben gezien hoe een kat onlangs met een luchtbuks is neergeschoten. Chip, de kat, onderging twee operaties maar is aan zijn verwondingen overleden.

Het incident gebeurde in de avond van 27 maart. De kat was in de buurt aan het rondsnuffelen toen hij door een onbekende dader is neergeschoten. Dat bleek toen een dierenarts op een röntgenfoto een kogel zag.

De baasjes van Chip zijn ontroostbaar, en hebben hun zinnen gezet op het vinden van de dader.

Lees ook: Kat doodgeschoten in Geuzenveld: 'Flinke beloning voor de gouden tip'