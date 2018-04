'Gemeentes mogen mogelijk zelf totaalverbod vuurwerk instellen'

Gemeentes mogen straks mogelijk zelf beslissen of het afsteken van consumentenvuurwerk verboden is.

Volgens het AD is dat een optie waar minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over nadenkt. Nu mogen gemeentes alleen vuurwerkvrije zones instellen, maar straks zou vuurwerk mogelijk in complete gemeentes verboden mogen worden. Een landelijk vuurwerkverbod is voor de coalitiepartijen nog een brug te ver.

'Er is een enorm verschil tussen de vuurwerkproblematiek in de grote steden en de dorpen buiten de Randstad', zegt een bron tegen de krant. 'Deze maatregel geeft de minister, die in zijn maag zit met het vuurwerkgeweld tegen hulpverleners in de grote stad, een mogelijkheid om lokaal maatwerk te bieden.'

Meerdere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad gaven al aan tegen het afsteken van vuurwerk door consumenten te zijn. Ook waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zei geen fan te zijn van de jaarwisseling als het op de openbare orde aankomt.