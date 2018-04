Profielschets burgemeester uitgelekt: 'Heldhaftig, vastberaden, barmhartig en humor'

De gemeenteraad praat aanstaande donderdag over de nog te benoemen nieuwe burgemeester. De vertrouwelijke concept-profielschets, die donderdag vastgesteld wordt, is al uitgelekt en in handen van De Telegraaf.

In de profielschets staat waaraan de nieuwe burgemeester volgens de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad moet voldoen.

Democraat

'De burgemeester is de personificatie van de drie Andreas-kruizen van Amsterdam: heldhaftig, vastberaden, barmhartig', staat in het stuk. 'De burgemeester is een democraat in hart en nieren en hoeder van de rechtsstaat.'

Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij of zij 'visie en overtuigingskracht' moet hebben en dat het iemand is die 'optreedt als de situatie daarom vraagt'. Ook moet het iemand zijn die de 'grenzen van de wet- en regelgeving en de financiële positie van de stad goed in het oog houdt'.

Solliciteren

Kandidaten solliciteren eerst bij de commissaris van de Koning, Johan Remkes. Daarna beslist de sollicitatiecommissie, die bestaat uit fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad, wie op een geheime locatie wordt uitgenodigd. Vaak wordt met een stuk of zes kandidaten gesproken en worden er uiteindelijk twee uitgekozen.

In een geheime vergadering bepaalt de gemeenteraad dan welke kandidaat de nummer één is en welke de nummer twee. Het is gebruikelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken de keuze van de raad overneemt en aan koning Willem-Alexander vraagt diegene als burgemeester te benoemen.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gaf eerder aan dat hij voor 1 juli een nieuwe benoemde burgemeester wilde, maar of dat lukt is onzeker. Een burgemeestersbenoeming zou namelijk al gauw acht maanden in beslag nemen.