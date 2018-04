Waarom wordt de We Are Here-groep niet uitgezet?

We Are Here beheerst weer het nieuws door het kraken van woningen in Oost. Al ruim vijf jaar zwerft de groep door de stad en kraakt het panden om zo een dak boven het hoofd te hebben. Toch kunnen zij ondanks hun status niet zomaar worden uitgezet, zegt advocaat Pim Fischer die een deel van de groep bijstaat.

De groep wordt vaak aangemerkt als 'uitgeprocedeerd', maar volgens Fischer is dat verkeerd woordgebruik. Het gaat om volgens hem om mensen die buiten de huidige regels vallen.

Niet één reden

Vanwege de complexiteit van de verhalen van de vluchtelingen is er niet één reden waarom ze niet worden uitgezet. Wel is er vaak een overeenkomst: Regelmatig wil het land van herkomst de vreemdeling niet terug omdat hij of zij niet als onderdaan wordt erkend.

Ook zet Nederland niet naar alle landen uit, of bestaat het land van herkomst niet meer. Soms is de administratie in rook opgegaan, waardoor iemand slachtoffer wordt van een administratieve vergissing en daardoor in de illegaliteit terechtkomt.

Bed-bad-brood

De gemeente biedt, tegen het beleid van de overheid in, wel onderdak voor de We Are Here-groep in de vorm van een bed-bad-brood-regeling. Die is bedoeld voor asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen. Toch pleiten mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International voor betere opvang voor de We Are Here-groep.

Langetermijnoplossing

De nieuwe coalitie die momenteel in Amsterdam gevormd wordt, komt mogelijk met een langetermijnoplossing. De grootste partij in de stad GroenLinks zei al eerder de bed, bad, brood-regeling uit te willen breiden van 12- naar 24-uurs opvang.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten dat de woningen in Oost, waar de groep momenteel bivakkeert, over acht weken ontruimd worden. Eigenaar Ymere stuurde aan op een spoedontruiming, maar dat kon volgens het OM niet omdat de openbare orde niet in gevaar was.