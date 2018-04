Zwaargewonde bij incident in pand studentendispuut V.I.A.T.O.R

Bij een incident in het pand van studentendispuut V.I.A.T.O.R is vannacht een persoon zwaargewond geraakt. Het lijkt er op dat het slachtoffer door het raam naar buiten is gevallen.

Dat gebeurde even voor één uur. 'Er is iemand naar binnen gelopen. Toen ging het mis', aldus iemand van de vereniging ter plaatse. Of de zwaargewonde een student was, is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer kwam op de stoep terecht en heeft veel bloed verloren. Er werd ook een traumateam opgeroepen voor de hulpverlening, de zwaargewonde is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de valpartij.