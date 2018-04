Ook Arie Boomsma tijdens casting gevraagd om 'zichzelf aan te raken'

Ook Arie Boomsma zegt een ongemakkelijke ervaring te hebben gehad met casting director Job Gosschalk. De succesvolle producent en filmregisseur trok zich vorig jaar terug na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie.

In gesprek met Linda vertelt de presentator ooit een keer 's avonds te zijn uitgenodigd door Gosschalk, zoals dat ook bij andere acteurs gebeurd zou zijn. 'Job zei: "Stel je voor dat je thuis bent, alleen, je zit een film te kijken en wordt opgewonden. Je raakt jezelf aan.'''

Gosschalk zou daarmee hebben aangestuurd op dat Boomsma de hand aan zichzelf zou slaan. Maar Boomsma weigerde en vertelt vervolgens hoe de twee vervolgens goede vrienden zijn gebleven. 'Het gekke is juist omdat ik me uitsprak en mijn grens stelde, is onze band daarna veel sterker geworden.'

Toen de beschuldigingen elkaar vorig jaar snel opvolgde, besloot Boomsma zich stil te houden. 'Ik heb er destijds voor gekozen om niet mee te doen aan de heksenjacht die losbarstte. Job heeft misschien domme dingen gedaan, maar is tegelijkertijd óók een heel getalenteerde, grappige en loyale man.'

Om daar volledig des Arie Boomsmas aan toe te voegen: 'Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat niemand slechts één kant heeft.'