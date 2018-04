We Are Here geeft persconferentie: 'Berichtgeving berust op angstverspreiding'

We Are Here, de groep uitgeprocedeerde asielzoekers en activisten die hen helpen, is kwaad over de berichten over de kraakpoging van gistermiddag.

Volgens We Are Here heeft er helemaal geen kraakpoging plaatsgevonden, maar waren de twee woningen van woningcorporatie Ymere aan de Stephensonstraat vorige week al gekraakt. Ymere ging de woningen gisteren binnen en zou volgens We Are Here daardoor aan 'huisvredebreuk' hebben gedaan.

Volgens het Openbaar Ministerie waren de woningen echter niet gekraakt. Het adres stond niet op een eerdere brief die de krakers hebben gehad. Ook op beelden van Nieuwsuur is te zien dat een medewerker van Ymere eerst binnen was.

Helemaal leeg

'Er stonden geen bedden, banken of wat dan ook. De woningen waren echt helemaal leeg', zei Chris Pettersson, regiomanager van Ymere, gisteren. 'Dat heeft de politie ook geconstateerd. Dus er is geen sprake van kraken geweest. Onze collega's waren bezig om de woningen verhuurklaar te maken. Er komen hier gewoon tijdelijke huurders, per vandaag.'

We Are Here is kwaad over het nieuwsbericht van gisteren. 'Helaas gebruikte AT5 de headline 'Ymere voorkomt nieuwe kraakpoging We Are Here'. Deze eenzijdige berichtgeving is volledig berust op sensatiezucht en angstverspreiding. Ten tijde van dit schrijven heeft AT5 hun leugenachtige headline nog niet veranderd.'

Ook eerdere berichten zouden volgens de groep niet juist zijn. 'Wij betreuren ten zeerste dat deze foute berichtgevingen van de afgelopen dagen heel veel onrust hebben veroorzaakt in de buurt en ongewenste figuren hebben aangetrokken.'

We Are Here erkent wel dat de woningen in de Stephensonstraat, waar de politie gisteren naar toe moest komen, niet op de lijst stonden. 'Omtrent deze lijst is meer onduidelijkheid. Er staan namelijk meerdere woningen op die niet gekraakt zijn – noch door WAH, noch door andere partijen. De woningen staan leeg of er wonen misschien mensen op contract.'

Manipulatie

De groep denkt dat Ymere door 'gerechtelijke manipulatie' wil zorgen dat er eerder wordt ontruimd. 'Bij deze willen wij duidelijk maken dat wij ons bewust zijn van hun intenties en dat we dit niet zomaar laten gebeuren. Wij hebben vanmiddag opnieuw de politie op de hoogte gesteld van welke panden er precies door We Are Here gekraakt zijn. Dit hebben we zowel gedaan om ervoor te zorgen dat Ymere niet nog meer illegale ontruimingen kan uitvoeren, maar ook zodat er door de politie geen huizen ontruimd worden waar iemand met contract al langer woont.'

De persconferentie van de groep vindt donderdag om 14.00 uur plaats in de gekraakte bedrijfsruimte van Ymere aan de Rudolf Dieselstraat 6.