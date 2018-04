Vrachtwagen kantelt in sloot naast 'gevaarlijke weg' bij Ransdorp

Een vrachtwagen is vanmorgen op de Liergouw, de belangrijkste weg tussen Schellingwoude en Ransdorp, te water geraakt.

Het gaat om een vrachtwagen van Waternet. De twee inzittenden raakten niet gewond en wachten nu naast de vrachtauto op een berger. 'Hoezo slechte weg?', reageert een omstander.

De bewoners van Ransdorp klagen al twintig jaar over de weg, die smal is en vol diepe kuilen zit. Vermoedelijk is de vrachtwagen in zo'n kuil gezakt en daardoor gekanteld.

Lees ook: Weg bij Ransdorp al twintig jaar slecht onderhouden: 'Mensen rijden zo de sloot in'

Een woordvoerder van de gemeente liet vorige week aan AT5 weten de problemen te kennen. In september besluit de gemeente of de Liergouw structureel wordt aangepakt.