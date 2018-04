Gekraakte wijk in de Watergraafsmeer nu vol beveiligers

In de Rudolf Dieselstraat en omgeving lopen sinds vandaag acht beveiligers van leegstandsbeheerder Camelot.

In de wijk zijn vorige week zo'n twintig woningen gekraakt door We Are Here, een groep die bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers en activisten. De woningen stonden korte tijd leeg omdat ze na de zomer gesloopt worden, maar ze zouden voor zo'n tweehonderd euro per maand tijdelijk verhuurd worden.

Lees ook: Ymere voorkomt nieuwe kraakpoging We Are Here

Gisteren probeerde We Are Here in de naastgelegen Stephensonstraat opnieuw een woning te kraken, wat leidde tot duw- en trekwerk met een medewerker van woningcorporatie Ymere. Die was daar om de woning klaar te maken voor een nieuwe huurder, die later op de dag zou komen. We Are Here beweerde echter dat de woning al gekraakt was.

Niet veilig

Camelot wordt ingehuurd door Ymere. De woningcorporatie is eigenaar van de gekraakte woningen, een aantal leegstaande woningen en de tijdelijk gehuurde woningen. Een woordvoerder van Ymere laat weten dat Camelot inderdaad extra beveiligers heeft ingehuurd. 'We zijn hiertoe genoodzaakt, want onze huurders voelen zich niet veilig.'

We Are Here liet vanochtend weten kwaad te zijn over de berichtgeving over de kraakacties. De krakers vinden onder meer dat Ymere gisteren huisvredebreuk heeft gepleegd.

Lees ook: Gekraakte panden Oost niet direct ontruimd: We Are Here-groep krijgt acht weken de tijd

Ymere heeft vorige week al aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie besloot dit weekend dat er niet met spoed ontruimd zou worden, omdat er geen gevaar voor de openbare orde zou zijn.