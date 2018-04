RAI-directeur fantaseert over Amsterdam als 'City of Drones'

Een drone als wijkagent? Je eten per drone bezorgd? De ramen wassen met een drone? Hoe RAI-directeur Paul Riemens het voor zich ziet, zegt hij niet. Maar wat hem betreft wordt Amsterdam de 'City of Drones'.

In De Telegraaf vertelt Riemens enthousiast over zijn ambities. 'De dronewereld is sterk in ontwikkeling, vanwege de eindeloze toepassingen, in bijvoorbeeld logistiek, transport, inspectie van petrochemie en landbouw. Om nog maar te zwijgen van militaire doeleinden.'

'127 miljard te besparen'

Wat Riemens betreft gaat de regelgeving voor dronegebruik dan ook rigoreus op de schop. 'Alles is er al, zo zijn er drones die werken op kunstmatige intelligentie. Geen mens komt er aan te pas om ze te besturen, dat doen ze zelf. Daar komen vraagstukken uit voort, zoals hoe om te gaan met privacy. Niet iedereen zit op een drone voor zijn raam te wachten.'

Maar bedrijven zouden ook gebaat zijn bij ruimere, heldere regelgeving. Zo heeft accountantskantoor PwC berekend dat er 127 miljard valt te besparen met drones. Nu mag er slechts beperkt in de stad gevlogen worden met de apparaten, vooral vanwege het vliegverkeer van en naar Schiphol.

Buiten stedelijke gebieden worden drones nu al ingezet bij de inspectie van kerncentrales, snelwegen en natuurgebieden.