Politie verspreidt signalement van dader mislukte overval

De politie heeft het signalement verspreid van de jonge overvaller die gisterochtend tevergeefs winkelier Atif probeerde te beroven.

De eigenaar van een een tabakszaak in de Rhijnvis Feithstraat in Oud-West was maandagochtend rond elf uur het doelwit van een gewapende overvaller. Hoewel Atif met de dood bedreigd werd, werkte hij niet mee. Uiteindelijk droop de overvaller zonder buit af. AT5 zond gisteren beelden uit van het tafereel.

De politie zoekt getuigen van de overval en wil graag mensen spreken die meer weten over de dader. Hij is lichtgetint, tussen de 18 en 21 jaar en zo'n 1,65 meter lang. Hij droeg een witte helm met daaronder een pet. Ook droeg hij vingerloze handschoenen. Na de mislukte overval ging hij ervandoor op een zwarte scooter.

Atif vertelde gisteren aan AT5 dat hij ook het kenteken van de scooter heeft genoteerd. Die informatie is echter niet verspreid door de politie.