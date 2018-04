Brandweer wil vrouwen verleiden met sportklas

De Amsterdamse brandweer wil veel meer vrouwen in het korps. Daarom is er een speciale sportklas ontwikkeld.

'Het korps moet diverser', zegt commandant Leen Schaap. 'Daarom zetten we vol in op vrouwen in onze wervingscampagnes.' Volgens Schaap hebben vrouwen over het algemeen echter meer moeite om de sporttest te halen. 'Om deze reden is een sportklas ontwikkeld. Vrouwen worden daar ondersteund om zich voor te bereiden op de zware sporttest in de selectieprocedure.'

De test blijft wel gewoon zoals die nu is. 'Wij zien deze sportklas vooral als middel om vrouwen goed voor te bereiden. De daadwerkelijke toelatingseisen worden niet versoepeld', zegt Schaap. Volgens de commandant is de brandweer een mannenwereld. Slechts tien van de vijfhonderd brandweerlieden in de stad zijn vrouw. Maar dat zou anno 2018 'niet normaal' zijn.

Onlangs was er nog ophef bij de Amsterdamse brandweer omdat een van de brandweervrouwen een dilo in haar bureaula vond. Die 'grap' stelde zij niet op prijs. Schaap uitte toen flinke kritiek op zijn brandweermannen.