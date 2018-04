Gewonde bij steekpartij in Osdorp

Bij een steekpartij in de Jan Ligthartstraat in Osdorp is rond 13.30 uur een man gewond geraakt.

Volgens omstanders vond de steekpartij plaats na een uit de hand gelopen ruzie. Een vrouw die hem eerste hulp verleende zegt dat het slachtoffer in zijn rug gestoken is. Hij was aanspreekbaar en zei dat hij de daders niet kende.

Twee ambulances en meerdere politiewagens zijn opgeroepen. Er zou ook een politiehelikopter zijn ingezet.

De politie zoekt drie verdachten. Ze zijn ongeveer achttien jaar oud. De een draagt een blauw trainingspak, de ander een zwart trainingspak en de derde een rode pet. Eén van is op een scooter gevlucht, de andere twee zijn te voet.

Wie de drie ziet of tips heeft, wordt gevraagd 112 te bellen.

