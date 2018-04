Twaalf jaar cel voor man die Isilnando Kammeron doodschoot bij AMC

Adel de R. heeft twaalf jaar cel gekregen voor de dodelijke schietpartij in Zuidoost waarbij Isilnando Kammeron om het leven kwam. De R. vuurde met een pistoolmitrailleur op de 24-jarige Kammeron, naar eigen zeggen omdat hij neergestoken dreigde te worden.

Aan de schietpartij op 10 oktober 2016 ging een ruzie tussen Kammeron en twee mannen in een snackbar vooraf. Kammeron zou één van hen in zijn wang hebben gestoken. Op dat moment had De R. zich nog niet bij het duo aangesloten.

Lees ook: Verdachte moord bij AMC: 'Had elke dag een pistoolmitrailleur op zak'

Onderweg naar het ziekenhuis zagen De R. en zijn twee vrienden Kammeron en zijn zwangere vriendin lopen bij het AMC. Er ontstond een woordenwisseling waarna De R. plotseling het vuur opende met een pistoolmitrailleur. Kammeron had geen schijn van kans en stierf op straat.

De rechtbank noemt het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen, gelet op het groot aantal personen dat aanwezig was tijdens het schietincident, waaronder de zwangere vriendin van het slachtoffer.

Lees ook: Mishandeling mogelijke aanleiding voor dodelijke schietpartij Zuidoost

De R. werd conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot 12 jaar cel, ook moet hij de vriendin van Kammeron een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.