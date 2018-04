Zorgen korpschef over partydrugs: 'Doordeweeks een gezonde levensstijl, in het weekend aan de drugs'

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie maakt zich zorgen over drugsgebruik. Hij stelt dat partydrugs genormaliseerd en geromantiseerd zijn. 'Doordeweeks hebben twintigers en dertigers een ultra gezonde levensstijl, in het weekend nemen ze cocaïne en pillen.'

Akerboom deed zijn uitspraken op een internationale politietop in Rotterdam. Daar zijn drugsbestrijders uit 120 landen bijeen om te spreken over de aanpak van alles rondom drugs. De korpschef denkt dat gebruikers van drugs niet altijd door hebben dat zij een systeem in stand houden waar 'misbruik en geweld de norm zijn'.

Volgens de korpschef doen twintigers en dertigers van maandag tot en met vrijdag aan yoga, drinken ze smoothies en gaan ze dagelijks naar de sportschool. Door het drugsgebruik in het weekend is er volgens Akerboom sprake van een 'wellness paradox' of 'cocaine yogis'.

'Happy time'

Minister Grapperhaus deelt de zorgen van de korpschef. 'Drugs worden geassocieerd met een 'happy time', alsof het erbij hoort. Ik accepteer die acceptatie niet. Achter een pil of ‘lijntje’ schuilt een wereld van keiharde criminaliteit; liquidaties, witwassen, corruptie, fraude en milieucriminaliteit. Drugs zijn het fundament van een ondermijnend systeem, en de acceptatie van drugs maakt de drempel lager om dat systeem in stand te houden.'

Om de strijd met het drugswereld verder aan te gaan, gaat justitie vaker hogere straffen eisen tegen verdachten die zich structureel bezighouden met het in georganiseerd verband in- en uitvoeren van partijen drugs.