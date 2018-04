Commissaris van de Koning Johan Remkes stopt ermee

Commissaris van de Koning Johan Remkes legt per 1 januari 2019 zijn functie neer. Dat heeft hij bekend gemaakt in een brief aan de Provinciale Staten en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.

Remkes is sinds 1 juli 2010 Commissaris van de (toen nog) Koningin in Noord-Holland. Volgens hem was het een lastige afweging. 'Zowel met de Staten als met het college van G.S. heb ik de samenwerking altijd als zeer constructief en plezierig ervaren, waarvoor ik u zeer erkentelijk ben', schrijft Remkes in zijn brief.

Meer vrijheid

In de brief schrijft hij ook over de reden van het afscheid van het ambt: hij wil meer vrijheid voor zijn privéleven. 'De redengeving van mijn beslissing heeft dan ook niets te maken met mijn dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Wel met de door mijn partner en mij gevoelde behoefte aan een grotere vrijheid om meer tijd te nemen voor ons privéleven.'

Gekozen burgemeester

In februari sprak hij zich nog uit over de mogelijkheid van een gekozen burgemeester. De laatste tijd is er een discussie gaande over de mogelijkheid van een gekozen burgemeester in de stad. Remkes overziet de zoektocht naar een vaste opvolger van wijlen burgemeester Van der Laan. 'Voor hem zijn de wettelijke mogelijkheden bepalend. Op dit moment lijkt hem dat daarin weinig ruimte is voor een gekozen burgemeester', zei een woordvoerder van Remkes eerder tegen AT5.

In zijn afscheidsbrief besluit Remkes met het bedanken van zijn collega-bestuurders en zegt hij de komende tijd nog 'met volle kracht en met plezier' te blijven werken.