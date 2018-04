We Are Here gaat morgen demonstreren bij Stopera voor 24-uursopvang

Een groep vrouwen van de ongedocumenteerden We Are Here-groep gaat morgenmiddag demonstreren bij de Stopera. Ze eisen 24-uursopvang.

De vrouwen hebben anderhalf jaar in een gekraakt pand in de Burgemeester Roëllstraat gewoond. Hier moeten ze aanstaande woensdag uit. 'Omdat we niet weten waar we de nacht moeten doorbrengen, gaan we maar meteen door naar het stadhuis', schrijven de vrouwen in een persbericht.

Opvang

Ze eisen 24-uursopvang. 'Nu is het alleen nachtopvang en staan we elke dag om 09.00 uur weer op straat. Het maakt ons afhankelijk en kwetsbaar voor misbruik', stellen de ongedocumenteerden.

Het pand aan de Burgemeester Roëllstraat werd in september 2016 gekraakt. Tegelijkertijd kraakten de mannen van de groep toen een pand aan de Rijswijkstraat. Een ander deel van de groep is momenteel in het nieuws vanwege het kraken van 22 woningen een bedrijfsruimte aan de Rudolf Dieselstraat.

GroenLinks

De nieuwe coalitie die momenteel in Amsterdam gevormd wordt, komt mogelijk met een langetermijnoplossing voor de We Are Here-groep. De grootste partij in de stad GroenLinks zei al eerder de bed-bad-brood-regeling uit te willen breiden van twaalf- naar vierentwintiguursopvang.