OM: Jeugdland-verdachte maakte meer slachtoffers in Amsterdam

Lars de R., verdachte in een omvangrijke kindermisbruikzaak, wordt verdacht van nog meer gevallen van misbruik in Amsterdam. De R. werkte in het verleden bij Jeugdland in het Flevopark. Volgens Jeugdland zelf zou hij daar ook misbruik hebben plaatsgevonden.

In totaal verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) hem van het misbruiken van dertien kinderen in India, Nederland en Kroatië. De slachtoffers van De R. waren ten tijde van het misbruik tussen de 6 en de 12 jaar oud, zo meldt een woordvoerster van het OM Noord-Holland. 'Een aantal' van de slachtoffers komt uit Amsterdam. Hoeveel wil het OM niet zeggen, vanwege de privacy van slachtoffers.

Lees ook: Finalist Holland's Got Talent ook verdacht van kindermisbruik bij Jeugdland in Oost

In totaal gaat het om zes slachtoffers in Nederland. Er zijn vier aangiftes gedaan. Maar voor vervolging is het niet nodig dat alle slachtoffers aangifte doen, legt de woordvoerster uit. De R. staat ook terecht voor het bezit, verspreiden en maken van kinderporno. Ook had hij chat-contact met een andere kinderporno-verdachte. Maar dit deel van de zaak is overgedragen aan een ander team.

Lees ook: Stadsdeel Oost: 'Meer doen om Jeugdland veilig open te houden'

Tussen 2015 en 2017 gaf De R. regelmatig workshops bij Jeugdland in Oost, een natuurspeelpark aan de rand van het Flevopark. Er is onder andere een kinderboerderij. Hij werkte als zzp'er bij Jeugdland en hielp onder meer bij het bouwen van hutten. Hij werkte ook als gitaarleraar in en om Amsterdam. Hij gaf les aan zowel kinderen als volwassenen.

Op 3 juli is er nog een pro formazitting in de rechtbank in Alkmaar.