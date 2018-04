Alsnog antikrakers in woningen Watergraafsmeer uit angst voor We Are Here

Woningcorporatie Ymere is sinds vanmiddag in allerijl zestien leegstaande woningen in Watergraafsmeer geschikt aan het maken voor antikrakers. De huizen waren eerder juist onbewoonbaar gemaakt.

De woningcorporatie voelt zich hiertoe genoodzaakt uit angst dat anders ook deze woningen gekraakt zullen worden door de We Are Here-groep. Eerder had Ymere de zestien huizen onbewoonbaar gemaakt, door het gas en electra af te sluiten en de sanitaire voorzieningen eruit te halen. De panden zouden niet meer in goede staat verkeren. Om te voorkomen dat ze toch gekraakt worden, worden ze nu toch weer bewoonbaar gemaakt en verhuurd aan antikrakers.

'Het kost helaas geld'

Ymere noemt de gang van zaken jammer. 'Het kost helaas geld. Dat steken we liever in betaalbare huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen in Amsterdam. Het is helaas niet anders. Als we deze woningen leeg laten staan is er een risico dat ze gekraakt zullen worden. Dat willen we niet. Wij zijn tegen kraken en hebben graag zelf de beschikking over ons bezit.'

De hele middag heeft er een peleton aan servicemedewerkers van Ymere aan de woningen gewerkt. In de straat stonden zeker tien busjes van de woningcorporatie. Wanneer de antikrakers precies de huizen gaan bewonen is nog onduidelijk. De werkzaamheden in de woningen zijn nog niet af. Voor de nacht worden de huizen dichtgetimmerd. Eerder vandaag werd ook bekend dat Ymere beveiligers in de wijk zet vanwege de onrust.

Justitie heeft de krakers acht weken de tijd gegeven om de panden te verlaten, anders gaat er ontruimd worden. Na de zomer gaat de sloop van de wijk beginnen, op de plek van de 124 huidige woningen komen 300 nieuwe sociale huurwoningen te staan.