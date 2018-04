Boy Edgar redde vele Joodse kinderen tijdens oorlog: 'Hij sprak er nooit over'

De Amsterdamse arts en jazz-legende Boy Edgar ontving vandaag postuum de Yad Vashem onderscheiding. Dankzij hem konden vele Joodse kinderen tijdens de oorlog onderduiken. Zijn dochter nam 'm in ontvangst.

De dochter van de 38 jaar geleden overleden arts en jazzmuzikant Boy Edgar, Jane, nam de Yad Vashem penning in ontvangst. 'Onverwacht toch nog eigenlijk wel. Hij sprak er nooit over, dus we hoorden vrij laat als familie wat hij allemaal had gedaan. En ik was 18 toen hij stierf.'

Gered van deportatie

'Hij heeft onder andere een tante van me gered. Zij moest weg want ze had een brief gekregen voor deportatie. Toen heeft ze contact gemaakt met Boy en die heeft een tijdelijke plaats voor haar gevonden', zegt familielid Hana Frenk.

Regelen onderduikadressen

'Hij was natuurlijk arts. Dus hij had privileges. Hij mocht op straat en zo kwam hij veel bij mensen binnen en kon hij veel doen.' Zo regelde hij onderduikadressen voor tenminste vijf Joodse kinderen. Ook bij zijn eigen gezin verbleef een joods meisje.

Ado Broodboom was collega-muzikant: 'Daar heeft hij nooit over gesproken tegen zijn mede-muzikanten. Nooit. En dat is toch wel typerend voor iemands karakter, om dat zo voor jezelf te houden. Ik ben zo trots en blij dat ik de persoon Boy Edgar heb mee mogen maken.'