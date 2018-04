Gekantelde vrachtwagen op slecht onderhouden weg Ransdorp: 'Elke dag rotzooi hier'

Nog geen week geleden maakte AT5 een item over de slecht onderhouden weg tussen Ransdorp en Holysloot, de Liergouw. En vandaag was het weer raak. Een vrachtwagen kieperde om op de slechte weg. 'Het is elke dag rotzooi hier.'

Het ging om een vrachtwagen van Waternet. 'Er kwam een tegenligger zijn weghelft op', vertelt Hassan Faiq, een collega van Waternet. 'Hij heeft hem de kans niet gegeven om de uitwijkmanoeuvre te doen. En hij is met zijn achterwielen in de berm gereden. En je ziet hier het resultaat.'

Wouter Sanders, de Ransdorper die we vorige week spraken over de slechte weg kwam ook nog even buurten. 'We hebben er voor gewaarschuwd en het gebeurt meteen. Het is heel vervelend voor die jongens maar het gebeurt elke dag dat je hier zo moet uitwijken. Mensen die stoppen niet op tijd.' Iemand anders die in de buurt werkt heeft dezelfde ervaring. 'Ik weet niet anders dan dat het zo is. Dat het eigenlijk een beetje een bende is en dat het opgeknapt moet worden.'

Een andere vrachtwagenchauffeur heeft nog wel een tip: 'Je moet altijd rustig blijven rijden en niet aan de kant gaan voor een personenauto. In ieder geval wachten tot de personenauto bij je is zodat je langs elkaar kan.'

Naar aanleiding van het item dat we vorige week maakten, liet een woordvoerder van wethouder Litjens weten dat er in september eens gekeken wordt naar een eventuele oplossing van het probleem van de slechte weg.