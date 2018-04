Vermiste man uit Kampen (81) gezien op station Duivendrecht

De vermiste 81-jarige Dirk van den Belt uit Kampen is op de dag van zijn vermissing afgelopen zondag nog gezien op station Duivendrecht. Dat blijkt uit beelden op het NS-station.

Aanleiding voor het bekijken van de beelden op het station is een tip die zondag bij de politie binnenkwam, schrijft De Stentor. 'Een getuige meende de vermiste man gezien te hebben op station Kampen Zuid', zegt een politiewoordvoerder. Daarop besloot de politie de beelden te bekijken op stations die vanuit Kampen Zuid te bereiken zijn. 'Uiteindelijk is men in Duivendrecht uitgekomen en daar is de man op beelden te zien.'

De politie onderzoekt nu welke connecties Van den Belt mogelijk heeft in de omgeving van Amsterdam. De man heeft een normaal postuur (met buikje) en is brildragend. Hij droeg een blauwe spijkerbroek, donkerblauwe gewatteerde jas (tot op de heup) met stiksel en beige bruine schoenen.

Wie de man nog gezien heeft afgelopen zondag of de dagen erna wordt verzocht contact op te nemen met de politie.