Veel rookschade in kledingwinkel PC Hooftstraat na brand

In een kledingwinkel aan de PC Hooftstraat in Zuid heeft vanavond een brand gewoed. Het gaat om een vestiging van modemerk IKKS.

De eerste melding van de brand kwam rond 18:55 uur binnen bij de meldkamer. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. Hierdoor heeft het pand volgens de brandweer aanzienlijke rookschade opgelopen.

Vermoedelijk is de brand ontstaan bij een meterkast. Over de oorzaak is nog niks bekend. Er is niemand gewond geraakt.

Video: Daniël Schoonenplant