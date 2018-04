Wat voor burgemeester willen Amsterdammers? 'Zorgen dat Ajax kampioen wordt'

Een democraat in hart en nieren. Een boegbeeld, een netwerker, iemand met visie en hij of zij moet humor hebben. De profielschets voor de nieuwe burgemeester is uitgelekt een paar dagen voordat de gemeenteraad hem definitief vaststelt. Wij gingen nog even de straat op te vragen wat voor burgemeester Amsterdammers zelf willen.

'Recht voor z'n raap zoals een echte Amsterdammer. Open en eerlijk, duidelijk. En weten wat hij wil voor de stad', zegt een van de Amsterdammers die wij aanspraken. Sommigen hebben gelijk een specifieke opdracht voor de nieuwe burgemeester, al is het de vraag of het in het takenpakket zit. 'Dat we in ieder geval auto mogen blijven rijden en brommer mogen blijven rijden.'

Er worden ook wel namen genoemd door de Amsterdammer, maar dan vooral van voorgangers. 'We moeten er eentje hebben net als Job Cohen en Van der Laan. Zij hebben de charme en medeleven voor alle soorten mensen, voor iedereen. Voor klein, groot, bruin, wit, zwart, alle soorten mensen. En dat is wat we nodig hebben.'

En ten slotte, niet in de profielschets, maar als de nieuwe burgemeester vrienden wil maken: 'Hij moet gewoon goed zijn voor ons. En hij moet zorgen dat Ajax kampioen wordt.'