Wielrenner gewond na aanrijding in Amstelveen

Een wielrenner is vanavond gewond geraakt toen hij door een auto werd geschept op de Noordammerlaan in Amstelveen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De klap was dusdanig hard dat de voorruit van de auto is gesneuveld, zo schrijft NH Nieuws.

De weg is een tijdje afgesloten geweest voor sporenonderzoek.