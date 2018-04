Ajax gaat niet in beroep tegen overspelen Jong Ajax tegen NEC

Ajax gaat niet in beroep tegen het besluit van de KNVB om de wedstrijd tussen Jong Ajax en NEC over te spelen.

De reden van het overspelen is dat Ajacied Teun Bijleveld eigenlijk afgelopen vrijdag niet had mogen spelen vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Bijleveld werd wel opgesteld. Later bleek dat hij toch niet had mogen voetballen. Jong Ajax kijkt nu aan tegen een rematch, waardoor NEC ineens weer meespeelt voor het kampioenschap in de Jupiler League.

Fout bij KNVB

KNVB ging administratief de fout in. Volgens Ajax is er op de dag van de wedstrijd nog telefonisch contact geweest tussen Jong Ajax en de voetbalbond, maar die laatste had geen bezwaar aangetekend. Sterker nog: de KNVB had bevestigd dat de middenvelder mocht spelen.

De competitiewedstrijd is opnieuw vastgesteld voor aanstaande maandag 20.00 uur.