UvA bouwt nieuwe collegezaal op de Roeterseilandcampus

De Universiteit van Amsterdam gaat een nieuwe multifunctionele collegezaal bouwen op de Roeterseilandcampus om het groeiend aantal studenten op te vangen. Dit heeft heeft het College van Bestuur van de UvA besloten.

Waar nu nog een bamboebosje, een fietsenstalling, een grasveld en een ruimte voor rokers is, moet straks een enorme collegezaal verrijzen. Het gebouw komt tussen Crea en Roeterseiland-J/K, zo schrijft Folia.

Aan het begin van vorig academisch jaar werd al duidelijk dat de campus al uit haar jasje groeit. Er moest toen een tent worden geplaatst als een vervangende collegezaal waar 400 studenten in pasten. De tent kwam te staan op pontons op het water onder de campus. Naast de tent werd eerder ook theater Carré afgehuurd om college's in te geven. De nieuwe zaal is dus hard nodig.

Het plan wordt nu verder uitgewerkt. En na voorlichtings- en informatiebijeenkomsten voor medewerkers, studenten en ook omwonenden moet de bouw beginnen. Het nieuwe gebouw moet vanaf collegejaar 2019/2020 in gebruik worden genomen.

Bij de UvA zijn ze niet de enige met bouwplannen. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil een nieuw gebouw laten herrijzen op de Amstelcampus. Het Conradhuis, zoals het nieuwe gebouw moet gaan heten, moet in 2020 komen te staan op een braakliggend terrein aan het Rhijnspoorplein. Het nieuwe gebouw gaat de HvA 98,1 miljoen euro kosten en moet het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland worden, zo staat te lezen op HvanA.